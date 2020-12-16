مجلس الدولةيوقع بروتوكول تعاون مع "الشباب والرياضة"

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وقع المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، بروتوكول تعاون بهدف دعم وتعريز التعاون العلمي والثقافي بين الوزارة ومجلس الدولة في مجالات نشر الوعى القانوني والتنمية البشريةو القيادة وتطوير الذات والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات وحل المشكلات والقيم المصرية.



وحضر مراسم توقيع البروتوكول لفيف من االمستشارين بمجلس الدولة وقيادات وزارة الشباب والرياضة.



ويأتي توقيع هذا البروتوكول في ضوء توجيهات الدولة بالاهتمام بالشباب،و كذلك ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في العديد من المحافل الدولية، علي أن الشباب هم شركاء الحاضر ونبراس المستقبل المنير المشرق، وهم الطاقة الدافعة والمحركة نحو التنمية والبناء والتعمير، فلا سقف لطموحهم ولا حدود لأحلامهم، ولعل تجربة منتدى شباب العالم خير دليل على أن الشباب قادر على تحويل الأحلام إلى واقع مؤثر يتخطى كل حدود المممكن.



وأكد وزير الشباب والرياة أن البروتوكول يأتي في إطار توثيق أواصر التعاون بين مجلس الدول ووزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أن الوزارة تبذل كافة الجهود لتطوير قدرات الشباب وتدريبهم علي تنمية قدراتهم الذاتية، واستخدام التكنولوجيا والتدريب علي الإدارة العامة من أجل خلق جيل قادر علي مواجهة الصعاب المختلفة.



ومن جانبه أكد المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة أن البروتوكول يأتي انطلاقا من المهام التي يضطلع بها مجلس الدول، وما يتطلب ذلك من العمل علي

صقل مهارات وتنمية قدرات قضاة المجلس وبخاصة الشباب، ليتمكنوا من أداء عملهم علي النحو الأمثل.



وإيمانا بدور المجلس كذلك في نشر الوعي بدور القضاء الإداري في إرساء الحقوق والحريات، والقاء الضوء علي كافة الاختصاصات الأخرى التي يضطلع بها.



وبمقتضى البروتوكول، يتولى مجلس الدولة ترشيح عدد من القضاة لإلقاء محاضرات والاشتراك في ورش عمل بهدف نشر الثقافة القانونية للعاملين بوزارة الشباب والرياضة والقطاعات والإدارات التابعة لها، وتعريفهم بأقسام واختصاصات المجلس، وقانون الخدمة المدني، وقانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العام، وغيرها من المجالات التي يتم الاتفاق عليها.



فيما تقوم وزارة الشباب والرياضة بترشيح عدد من القيادات والمتخصصين في مجالات الإدارة وتطوير الذات وإدارة الازمات، ادارة الوقت، وقواعد التعامل مع الجمهور،

بهدف عقد لقاءات وند وات مع القضاة المجلس وبخاصة الشباب.



وفي هذا الإطار والدور المعقود لوزارة الشباب والرياضة فقد وافق وزير الشباب والرياضة على تقديم كافن أوجه الدعم المادي والمعنوي لنادي قضاة مجلس الدولة ومن ذلك إنشاء صالة العاب قوى (جيم)، وتطوير ملعب الكرة الخماسي، وانشاء حديق للأطفال، بالإضاف إلى دعم اندية قضاة مجلس الدول على مستوى الجمهورية بكاف سبل الدعم المتاحة بالوزارة.



وذلك كله سعيا من وزارة الشباب والرياضة في نشر الرياضه بين قضاة مجلس الدولة والعمل على الحد من الآثار المترتبة على عدم ممارستها في إطار سياسة الدولة الرشيدة.