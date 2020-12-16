باتشيكو يستقر على مشاركة «الساحر» في تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

استقر المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على عودة يوسف إبراهيم أوباما، للمشاركة في تشكيل الأبيض الأساسي ضد بيراميدز.





مشاركة يوسف أوباما أمام بيراميدز

وتأكد المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، من جاهزية يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، استعدادا لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل.





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد بيراميدز مساء الخميس المقبل، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





وفي سياق متصل، كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن المدرب البرتغالي استقر بشكل نهائي على عودة يوسف إبراهيم أوباما، لتشكيل الأبيض ضد بيراميدز، لاسيما وأن الاعب ظهور بشكل جيد فى المواجهة الودية أمام فريق الناشئين أمس وذلك بعد تعافيه من الإصابة من فيروس كورونا المستجد.





الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، كان قد حقق فوزا غاليا أمام المقاولون العرب بهدفين نظيفين، في افتتاح مباريات الأبيض في بطولة الدوري المصري الممتاز.