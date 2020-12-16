رسمياً .. أيمن المزين يرحل عن تدريب بنى سويف بالقسم الثاني

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:18 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
Advertisements
تقدم أيمن المزين المدير الفنى لبنى سويف بإستقالته عن تدريب الفريق الكروى الاول بمجموعة الصعيد بالقسم الثاني، وذلك عقب انتهاء مباراة الفريق أمام ضيفه المنيا بثنائية نظيفة .

وقدم المزين بإستقالته لمسوؤلى النادى السويفي عقب انتهاء المباراة التي خسرها فريقة بهدفين دون مقابل.

ومن المقرر أن يعلن مجلس إدارة نادى بنى سويف خلال الساعات القادمة اسم المدير الفنى للعمل خلال الفترة القادمة .

وحصل المزين مع بنى سويف على ثلاث نقاط فقط من مجموع 12 نقطة ، حيث فاز أمام سمسطا وخسر ثلاث مباريات أمام الشرقية للدخان وشبان قنا والمنيا .

أخبار تهمك

ليفربول يصارع برشلونة على "خليفة" فان دايك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ يوم

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

شوبير يوضح موقف أجايي وصفقة الأهلي المقبلة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

حقيقة عرض بيراميدز رمضان صبحي على الزمالك في صفقة تبادلية (مع مصطفي محمد)

منذ أقل من ساعتين

تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بيراميدز يستقر على بديل رمضان صبحي في مباراة الزمالك

منذ 40 دقيقة

الكشف عن مدرب الأهلي أمام غزل المحلة

منذ ساعة و 12 دقيقة

موندو ديبورتيفو: كورونا ينقذ نيمار من جحيم كامب نو

منذ 42 دقيقة

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد إصابته بفيروس كورونا.. من يقود الأهلي في غياب موسيماني؟

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أشيمبونج يكسب قضيته ضد الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يُنهي اتفاقه من فرجاني ساسي بشأن تمديد عقده

منذ ساعة و 10 دقيقة

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

الكشف عن مدرب الأهلي أمام غزل المحلة

04:29 م

موندو ديبورتيفو: كورونا ينقذ نيمار من جحيم كامب نو

04:59 م

تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي

03:39 م

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

08:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان