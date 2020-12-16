اليونان تؤيد فرض العقوبات على تركيا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:15 م
بوابة الفجر
Advertisements

رحبت وزارة الخارجية اليونانية بفرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا لشرائها أنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي. 

 

وقالت الخارجية اليونانية -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية إن: "اليونان بصفتها عضوا في الناتو تنظر بارتياح إلى بيان وزارة الخزانة الأمريكية حول فرض عقوبات على مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، ورئيسها ومسؤولين آخرين".

 

واعتبر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تركيا "حليفا غير آمن"، متهما إياها بأنها "تهدد الأمن المشترك" لحلف الناتو.


 
 

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على إدارة الصناعات العسكرية التركية ورئيسها إسماعيل دمير

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ يوم

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 20 ساعة

شوبير يوضح موقف أجايي وصفقة الأهلي المقبلة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي

منذ ساعتين

الزمالك يُنهي اتفاقه من فرجاني ساسي بشأن تمديد عقده

منذ ساعة و 10 دقيقة

بعد إصابته بفيروس كورونا.. من يقود الأهلي في غياب موسيماني؟

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يستقر على بديل رمضان صبحي في مباراة الزمالك

منذ 40 دقيقة

الكشف عن مدرب الأهلي أمام غزل المحلة

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

حقيقة عرض بيراميدز رمضان صبحي على الزمالك في صفقة تبادلية (مع مصطفي محمد)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أشيمبونج يكسب قضيته ضد الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موندو ديبورتيفو: كورونا ينقذ نيمار من جحيم كامب نو

منذ 42 دقيقة

ليفربول يصارع برشلونة على "خليفة" فان دايك

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

الكشف عن مدرب الأهلي أمام غزل المحلة

04:29 م

موندو ديبورتيفو: كورونا ينقذ نيمار من جحيم كامب نو

04:59 م

تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي

03:39 م

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

08:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان