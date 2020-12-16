بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة ومجلس الدولة

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استقبل اليوم المستشار محمد محمود حسام الدين -رئيس مجلس الدولة بمقر نادي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة اللواء محافظالقاهرة لتوقيع بروتوكول تعاون مع المحافظة لدعم أوجه التعاون بين المحافظةومجلس الدولة والعمل على تقديم الخدمات اللازمة لشباب قضاة مجلس الدولة.



ويأتي توقيع بروتوكول التعاون في إطار خطة الدولة لدعم الشباب وتنفيذا التوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالشباب وتقديم الخدمات المتميزةوالدعم الكامل للأنشطة التي يقوم بها شباب قضاة مجلس الدولة في ناديهم.



وأكد اللواء محافظ القاهرة ان تقديم الدعم وتوفير الخدمات لقضاة مصر وخصوصا قضاة مجلس الدولة يأتي على قمة أولويات المحافظة وفي إطار توثيق

أواصر التعاون بين مجلس الدولة أحد صروح العدالة المصرية، وأن المحافظة تبذلكافة الجهود لتطوير الخدمات ودعم الجهود اللازمة لتوفيرها بشكل يتناسب مع

العصر واحتياجات السادة قضاة مجلس الدولة.



من جانبه رحب المستشار محمد حسام الدين بالمحافظ وقيادات المحافظة ووجه الشكر والتقدير لسيادته على الجهود المبذولة فيدعم التعاون مع مجلس الدولة ونادي قضاته.