الزمالك يحدد موعد صرف مستحقات اللاعبين

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إستقر مسؤولو الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك على موعد صرف المستحقات المتأخرة لدى لاعبي القلعة البيضاء وذلك بعد تأخرها خلال الفترة الماضية.


وكان الزمالك يعاني من أزمة على مستوى المستحقات المتأخرة لبعض اللاعبين قبل أن تُحدد اللجنة المؤقتة إنفراجة مالية خلال الثمانية والأربعين ساعة القادمة.


يُذكر أن الزمالك قد نجح في تحقيق الوفز على المقاولون العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري بهدفين مقابل لا شيء ويستضف بيراميدز يوم غداً الخميس.

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مستحقات متأخرة الزمالك

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