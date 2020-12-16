رئيس جامعة بنها: حريصون على تطوير المستشفى الجامعي دون توقف للخدمة الصحية

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أكد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، أن مستشفيات بنها الجامعية تتحمل عبئًا كبيرًا، والدور الأكبر في تقديم الخدمة الصحية داخل محافظة القليوبية، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق فإدارة الجامعة حريصة على دعم المستشفيات الجامعية باعتبارها جزءا من دورها المجتمعي حتى تستطيع القيام بأداء واجبها الخدمي من خلال تقديم خدمة صحية لائقة لأهالينا المترددين على المستشفى في المحافظة والمحافظات المجاورة.

جاء ذلك خلال افتتاح السعيد يرافقه الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكلاء واساتذة كلية الطب ورؤساء الأقسام أعمال تطوير عدد من الأقسام العلاجية بالمستشفى الجامعي، شملت "المرحلة الأولى لتطوير قسم الكلى - الحضانات الخارجية - العناية المتوسطة - قسم جراحة المخ والأعصاب - قسم الأشعة"، وذلك بتكلفة حوالي 15 مليون جنيه، شاملة الإنشاءات والتجهيزات الطبية.

وأشار السعيد، خلال الجولة إلى أنه قد جرى تخصيص جزء كبير من ميزانية الجامعة للمستشفيات الجامعية، فضلا عن شراء أجهزة طبية جديدة للمستشفى، مما سيكون له الأثر في تحسين الخدمة المقدمة للمرضى.

وأضاف رئيس الجامعة، أن أعمال التطوير التي شهدتها المستشفى الجامعي خلال الشهور الماضية، شملت جميع الأقسام الطبية بالكامل دون أي توقف للخدمة الصحية للمرضى، مؤكدًا أنه جرى أيضًا البدء في ميكنة العمل داخل المستشفى والتي بدأت بالتحصيل الإلكتروني، لتسهيل الإجراءات بين العاملين والمترددين على المستشفى.

من ناحية اخرى تفقد السعيد خلال الجولة استعدادات المستشفى لاستقبال الحالات المرضية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وإجراءات صرفها.
رئيس جامعة بنها: حريصون على تطوير المستشفى الجامعي دون توقف للخدمة الصحية
رئيس جامعة بنها: حريصون على تطوير المستشفى الجامعي دون توقف للخدمة الصحية
رئيس جامعة بنها: حريصون على تطوير المستشفى الجامعي دون توقف للخدمة الصحية
رئيس جامعة بنها: حريصون على تطوير المستشفى الجامعي دون توقف للخدمة الصحية
رئيس جامعة بنها: حريصون على تطوير المستشفى الجامعي دون توقف للخدمة الصحية
رئيس جامعة بنها: حريصون على تطوير المستشفى الجامعي دون توقف للخدمة الصحية
رئيس جامعة بنها: حريصون على تطوير المستشفى الجامعي دون توقف للخدمة الصحية
رئيس جامعة بنها: حريصون على تطوير المستشفى الجامعي دون توقف للخدمة الصحية
رئيس جامعة بنها: حريصون على تطوير المستشفى الجامعي دون توقف للخدمة الصحية
رئيس جامعة بنها: حريصون على تطوير المستشفى الجامعي دون توقف للخدمة الصحية

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