الأورمان تواصل توزيع 6 ألاف بطانية في قرى ومراكز أسوان

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تواصل جمعية الأورمان هذا العام حملتها السنوية الكبرى لتوزيع عدد (6) ألاف لحاف وبطانية على الأسر غير القادرة في قرى ومراكز محافظة أسوان ضمن حملة"ستر ودفا".



وتهدف الحملة الى حماية الأسر غير القادرة من السقيع وقرصة برد الشتاء، حيث بدأت عملية التوزيع منذ أسابيع قليلة بجميع مراكز المحافظة.



وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء هذا العام على غير القادرين فى أقاصى القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان فى أسوان برعاية السيد محافظ أسوان وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.



وأشار شعبان إلى أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين.



يذكر أن جمعية الأورمان تقوم سنويا بإطلاق ثلاث حملات خيرية موسمية وهى حملة توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك وحملة توزيع لحوم الاضاحى المحلية والمستوردة عقب عيد الاضحى المبارك من كل عام.