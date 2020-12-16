بيراميدز يستقر على بديل رمضان صبحي في مباراة الزمالك

استقر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، بقيادة المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، على بديل رمضان صبحي لمباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري.





بديل رمضان صبحي أمام الزمالك





وحدد الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، البوركينابي إيريك تراورى، بديلا لـ رمضان صبحى الجناح الأيسر للفريق السماوي، والذي يغيب بسبب حصوله على طرد خلال مباراة الإتحاد السكندري الأخيرة.





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد بيراميدز بالجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، مساء غدًا الخميس على استاد الدفاع الجوي.





الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز كان قد تلقى خسارة بالجولة الأولى من الدوري المصري أمام الإتحاد السكندري بنتيجة 2 / 1.



