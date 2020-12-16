محافظ أسوان يتبرع بالدم ويطلق مبادرة "تبرع بدمك .. لإنقاذ مريض"





وفي هذا الإطار أطلق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مبادرة " تبرع بدمك.. لإنقاذ مريض " بالبنك الدم الإقليمى بدأها بحرصه بتبرعه شخصيًا بالدم، وأيضًا تبرع قيادات المحافظة من نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى العاملين بالديوان العام، وأشبال مراكز الشباب والأندية، فضلًا عن قيام رؤساء المراكز والمدن والعاملين بالوحدات المحلية فى نفس الوقت بالتبرع لدى بنوك الدم بمستشفيات المركزية.





وأكد اللواء أشرف عطية على أن هذه المبادرة جاءت كرسالة إنسانية بعد تعدد شكاوى المواطنين بالحاجة إلى أكياس دم من الفصائل المختلفة مما يعرض حياة ذويهم من المرضى للخطر، مناشدًا مواطنى المحافظة وخاصة الشباب بالتفاعل والمشاركة الإيجابية فى هذه المبادرة لتأمين إحتياجات المستشفيات من الدم ولاسيما أن ذلك يساهم فى الوقت نفسه فى تجديد وتنشيط الدورة الدموية مما يحافظ على الصحة العامة، كما أن بنوك الدم تطبق كافة معايير وإجراءات السلامة الصحية أثناء عملية التبرع من خلال الكشف الطبى والتحاليل والتعقيم لتأمين سلامة المترددين على هذه البنوك.



وعلى هامش تبرعه بالدم تفقد أشرف عطية المعمل الإقليمى والذى يضم معامل البكتريولوجى الإكلينيكى التابعة لوزارة الصحة والتى تشمل معامل السموم الفطرية ومياه الشرب والوبائيات والمخدرات، بجانب معمل الميكروبيولجي لتحليل الأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى معامل القسم الكيميائى للمعادن الثقيلة وغيرها.



وقد وجه محافظ أسوان وكيل وزارة الصحة بوضع مخطط بإحتياجات معامل الصحة من الأجهزة الطبية الحديثة على غرار المعامل المركزية بالقاهرة لسرعة تحليل أى عينات مطلوبة نظرًا لبعد المسافة مما يساهم فى إنقاذ حياة مريض وأيضًا تخفيف الأعباء على أهالى هؤلاء المرضى.

في إطار التواصل المستمر مع نبض الشارع الأسوانى وخاصة الشكاوى والمطالب الجماهيرية بتعرض العديد من الحالات المرضية أثناء العمليات الجراحية لنقص فى أكياس الدم.