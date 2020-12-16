العثور على رضيع بصندوق قمامة أمام مسجد في نجع حمادي

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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عثر أهالي مدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، منذ قليل، على طفل حديث الولادة ملفوف بقطعة قماش داخل صندوق قمامة في نجع حمادي.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا، من قسم شرطة نجع حمادي، يفيد العثور على طفل حديث الولادة ملقى داخل صندوق قمامة، بشارع 15 مايو بنجع حمادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإيداع الطفل بدار الرعاية، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

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