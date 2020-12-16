موندو ديبورتيفو: كورونا ينقذ نيمار من جحيم كامب نو

تحدث تقرير صحفي إسباني، عن الحظ السعيد الذي يواجه النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، قبل مواجهة برشلونة في ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.





غياب جماهير برشلونة يحصن نيمار من غضب كامب نو

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لديه حظ سعيد بسبب أن عودته إلى "كامب نو" ولكن دون أن يحضر جمهور الكتالوني اللقاء.





وتابعت الصحيفة أن نيمار سيكون قادرًا على خوض مباراة قوية وتقديم كافة ما لدية من مهارات، في أول مباراة على "كامب نو" عقب الرحيل عن البارسا.





وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن جماهير برشلونة تؤمن بأن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، قام بخيانة النادي الكتالوني، رغم ندمه ورغبته في العودة إلى كامب نو في الميركاتو الشتوي السابق.