وفاة المخرج المغربي نور الدين الصايل عقب إصابته بكورونا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:48 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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توفى المخرج نور الدين الصايل صديق الفنانة سميرة سعيد وذلك عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت "سعيد" قائله: "فقدت البارحة صديق وأخ ورفيق رحلة من أنبل الاشخاص الذين عرفتهم طوال حياتي.. كان لي سندا كبيرا في مواقف كتيرة قيمةً وقامة مغربية وموسوعة ثقافية وفنية كبيرة …رحمك الله رحمة واسعة نور الدين الصايل”.

وتوفى نور الدين الصايل اليوم عقب معاناته بفيروس كورونا المستجدفي مستشفي الشيخ زايد في مدينة الدار البيضاء.

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