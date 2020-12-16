وفاة المخرج المغربي نور الدين الصايل عقب إصابته بكورونا
الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:48 م
مي مرسي
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توفى المخرج نور الدين الصايل صديق الفنانة سميرة سعيد وذلك عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكتبت "سعيد" قائله: "فقدت البارحة صديق وأخ ورفيق رحلة من أنبل الاشخاص الذين عرفتهم طوال حياتي.. كان لي سندا كبيرا في مواقف كتيرة قيمةً وقامة مغربية وموسوعة ثقافية وفنية كبيرة …رحمك الله رحمة واسعة نور الدين الصايل”.
وتوفى نور الدين الصايل اليوم عقب معاناته بفيروس كورونا المستجدفي مستشفي الشيخ زايد في مدينة الدار البيضاء.
وكتبت "سعيد" قائله: "فقدت البارحة صديق وأخ ورفيق رحلة من أنبل الاشخاص الذين عرفتهم طوال حياتي.. كان لي سندا كبيرا في مواقف كتيرة قيمةً وقامة مغربية وموسوعة ثقافية وفنية كبيرة …رحمك الله رحمة واسعة نور الدين الصايل”.
وتوفى نور الدين الصايل اليوم عقب معاناته بفيروس كورونا المستجدفي مستشفي الشيخ زايد في مدينة الدار البيضاء.
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