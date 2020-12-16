ميلان وإنتر يتصارعان على جوميز

يتصارع ناديا ميلان وإنتر على ضم الأرجنتيني بابو جوميز لاعب أتالانتا بسبب رغبته في الرحيل عن صفوف ناديه نظير وجود خلافات بينه وبين الجهاز الفني.









وكشفت شبكة «سبورت ميدياسيت» الإيطالية عن أن جوميز لن يستمر مع أتالانتا بسبب خلافاته مع جاسبريني، المدير الفني للفريق، لذلك فإن رحيله سيكون الأمر الأقرب في يناير المقبل.









ويرغب مسؤولو إنتر ميلان في الحصول على خدمات صانع اللعب، بتوصية من أنطونيو كونتي، كذلك يفضل ميلان أيضاً الحصول على خدماته، بسبب صعوبة التوقيع مع مواطنه دي باول، لاعب أودينيزي.









وكانت تقارير إيطالية، ربطت اسم الأرجنتيني بنادي النصر، وذلك في الصيف الماضي، إذ أشارت أنباء عدة آنذاك باقترابه من الانتقال إلى الفريق السعودي، قبل أن يقرر البقاء في بيرجامو.



