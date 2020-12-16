المنيا يهزم بنى سويف في دوري القسم الثاني

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:41 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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سقط الفريق الكروى الاول بنادى بني سويف فى فخ الخسارة على ملعبه أمام ضيفه فريق المنيا ، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الاسبوع الرابع بمجموعة الصعيد بالقسم الثاني.

خاض بنى سويف المباراة بتشكيل مكون من محمود جمال وعبد الواحد عبد العزيز ومصطفى عبد الوهاب وعبد الله عبد العظيم ومحمود بكرى واسامة مرعى وخالد الشيخ وطه نادى واشلى ستيفان وكريم اشرف .

فيما بدء المنيا المباراة بتشكيل مكون من محمد حسانين وبرسوم محروس واسلام طارق وأحمد اسماعيل وأحمد عصام وعمرو سمير وفيصل غريب ومحمود بلية ومحمد سمارة وعمرو عثمان .

ظهر المنيا بشكل مميز منذ بداية اللقاء ونجح فى إحراز هدف التقدم بالدقيقة 12 عن طريق رأسية برسوم محروس ، وبعدها نشط المنيا خطوطه وحاول بنى سويف التماسك والتعادل بنهاية الشوط الاول حتى نجح احمد عصام فى احراز الهدف الثانى المنيا بالدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثانى حاول بنى سويف تقليص النتيجة إلا أن تالق محمد حسانين حارس المنيا، فى التصدي لمحاولات لاعبو بنى سويف ، وتعاطف القائم مع بنى سويف بالشوط الثانى وأضاع هدف محقق للمنيا .

وخلال المباراة أجرى ايمن المزين المدير الفنى لبنى سويف تغييرات بنزول كلا من محروس محمود وأحمد امين وبلال زكريا ومحمود عبد العاطى ومحمود مكى بدلا من عبد الله عبد العظيم واسلام يوسف واشلى ستيفان واسامة مرعى وطه نادى .

فيما أجرى شديد قناوى المدير الفنى المنيا تغييرات بنزول محمد شديد وأحمد شحاته ومحمد ميخا وبدوى عاشور بدلا من احمد عصام ومحمود بلية وبرسوم محروس وفيصل غريب .

وحصل محروس محمود ومحمود عبد العاطى ومحمود مكى لاعبي بنى سويف على الكارت الاصفر ومحمد سمارة لاعب المنيا .
وادار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد معروف وعاونه هانى عبد الفتاح ومحمد عبد القادر وعلاء جمال خفاجة حكما رابعا وياسر سيد مراقب حكام وأحمد فريد مراقب مسابقات .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المنيا للنقطة 1الـ 10 فيما توقف رصيد بنى سويف عند 3 نقاط .

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