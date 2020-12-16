"نمرة اتنين": الحلقة الثامنة والأخيرة بعنوان "ما تقولش لـ حدّ" بطولة منى زكي وأحمد السعدني

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:04 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
بدأت "شاهد VIP" حصريًا، اعتبارًا من 29 أكتوبر الماضي بعرض الدراما الاجتماعية المشوّقة "نمرة اتنين"، بحلقاتها المنفصلة، التي تجمع نخبة من نجوم مصر والعالم العربي. تحمل الحلقة الثامنة والأخيرة من المسلسل عنوان "ما تقولش لـ حدّ"، وهي من بطولة منى زكي وأحمد السعدني؛ كتابة مريم نعّوم؛ إخراج يسري نصر الله.

تبدأ أحداث الحلقة بتعطّل سيارة شهد على طريق الغردقة، فيتوقف حسن لمساعدتها ويفاجأ بأنها حبيبته السابقة خلال مرحلة المراهقة والجامعة. يعود الماضي بتفاصيله عندما يضطران أخيرًا لمواجهة بعضهما ووضع النقاط على الحروف أثناء فترة حظر التجوال بسبب فيروس الكورونا.




يوضح المخرج يسري نصر الله أن "دخول غمار الدراما التلفزيونية" كان وراء مشاركته في "نمرة اتنين"، ويضيف: "أعتبرها فرصة جميلة، فسيناريو الحلقة كان متميزًا، وكذلك فريق العمل، خاصة وأنني سبق أن التقيت مع منى زكي في عمل سابق، وكذلك الأمر مع أحمد السعدني طبعًا." وحول انطباعه عن هذه التجربة يقول يسري نصر الله: "التجربة شيّقة ومختلفة عن السينما، فالأمر أشبه بتصوير نصف فيلم في أسبوع واحد فقط! شدّني النَصّ لأنني وجدت فيه إمكانية أن يجمع بين الكوميدي والرومانسي، إضافةً إلى الجانب الموسيقي الموجود فيه، والطاقة الإيجابية الحاضرة بقوة. باختصار لدينا شخصيتان قويتان تحاولان معالجة جروح الماضي، وقد حاولتُ بدوري التركيز على الجانب المبهج في القصة على حساب الجانب المأساوي." ويختم يسري نصر الله: "أنا سعيد لكوني جزء من هذا العمل على "شاهد VIP" مع مخرجين كانت حلقاتهم رائعةً بحق. هناك جرأة واضحة في الأعمال المعروضة على هذه المنصة العربية البارزة، خاصةً في تناول موضوعات الحب والعلاقات الإنسانية والدخول في تفاصيل ما يحصل فعلًا في تلك العلاقات، وهنا تكمن إحدى نقاط قوة "شاهدVIP ".




توضح الكاتبة مريم نعّوم أنها شاركت بثلاث حلقات ضمن مشروع "نمرة اتنين"، فكان لكل قصة خصوصيّتها. وأضافت: "هناك عامل مشترك بين القصص الثلاث، ألا وهو أشكال العلاقات بين الرجل والمرأة في مجتمعنا الحالي." وختمت مريم نعّوم: "المجتمع وتفاصيله من أبرز مصادر الإلهام بالنسبة لي في جميع كتاباتي، فكل قصة من القصص التي قدمتها في "نمرة اتنين" تتميز بطرحها شكلًا مختلفًا من العلاقات العاطفية الحقيقية، وكذلك اللقاءات والعلاقات العابرة التي قد نمرّ بها في حياتنا فتتمكن من تغييرها وتغيير نظرتنا إلى الحياة."



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منى زكى الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موندو ديبورتيفو: كورونا ينقذ نيمار من جحيم كامب نو

منذ 41 دقيقة

حقيقة عرض بيراميدز رمضان صبحي على الزمالك في صفقة تبادلية (مع مصطفي محمد)

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ يوم

تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي

منذ ساعتين

الزمالك يُنهي اتفاقه من فرجاني ساسي بشأن تمديد عقده

منذ ساعة و 9 دقيقة

بيراميدز يستقر على بديل رمضان صبحي في مباراة الزمالك

منذ 39 دقيقة

ليفربول يصارع برشلونة على "خليفة" فان دايك

منذ ساعة و نصف

الكشف عن مدرب الأهلي أمام غزل المحلة

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. أشيمبونج يكسب قضيته ضد الزمالك

منذ أقل من ساعتين

شوبير يوضح موقف أجايي وصفقة الأهلي المقبلة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

بعد إصابته بفيروس كورونا.. من يقود الأهلي في غياب موسيماني؟

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

"فرق توقيت" حكاية شيرين رضا وماجد الكدواني في"نمرة اتنين"

عمرو يوسف يعبر عن سعادته بنجاح الحلقة الأولى من مسلسله "نمرة اتنين"

"الفجر الفني" ينشر صورا جديدة لكواليس سينثيا خليفة في وادي الجن ونمرة اتنين

نجوم «نمرة إتنين» يتحدثون للفجر

غدًا.. عرض حكاية "فرق توقيت" ضمن حكايات مسلسل "نمرة اتنين"

"بتجربة مؤلمة وكسر حقيقي في القدم".. شيرين رضا تستعيد ذكرياتها في الحلقة الرابعة من مسلسل نمرة اتنين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

الكشف عن مدرب الأهلي أمام غزل المحلة

04:29 م

موندو ديبورتيفو: كورونا ينقذ نيمار من جحيم كامب نو

04:59 م

تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي

03:39 م

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

08:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان