فوز ديروط على الدخان أبرز نتائج الجولة المثيرة بالقسم الثاني

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حقق فريق ديروط فوزا كبيرا على حساب الشرقية للدخان، متصدر مجموعة الصعيد،، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في جولة مثيرة، بدوري القسم الثاني.



شهد الشوط الأول تعادل الفريقان بهدف لكل منهما، حيث تقدم محمد وحيد بهدف مبكر للدخان في الدقيقة الأولى، ونجح ديروط في العودة للقاء قبل ختام الشوط عن طريق اللاعب اسلام عبد الراضي.



وفي الشوط الثاني، سيطر ديروط على مجريات اللقاء، وسجل هدفين متتاليين عن طريق



وفاز الألومنيوم خارج ملعبه، علي كيما أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجلهم مراد صبري، في الشوط الأول، ومحمد عبد الحفيظ كيمو ومحمد عبد الحميد ميدو من ركلتي جزاء بالشوط الثاني، وقبل نهاية اللقاء سجل كيما هدفين متتاليين، عن طريق





