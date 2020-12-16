قطر تستضيف الألعاب الآسيوية 2030

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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حصلت قطر على حق إستضافة دورة الألعاب الآسيوية المقرر إقامتها في العام 2030 وذلك بعد منافسة قوية مع الملف الآخر المُقدم من المملكة العربية السعودية.


وكان التصويت قد جرى اليوم الأربعاء خلال الإجتماع رقم 39 للجمعية العمومية الآسيوية في العاصمة العمانية مسقط في الوقت الذي حصل فيه ملف السعودية على إستضافة الدورة عام 2034.


وكانت الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي، قد وافقت اليوم الأربعاء، بالإجماع على منح الفائز في التصويت، من ملفي قطر والسعودية، حق استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، بينما يحصل الملف الآخر على حق استضافة دورة عام 2034.

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قطر دورة الألعاب الآسيوية السعودية

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