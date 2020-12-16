"البيتكوين" تسجل أعلى مستوى على الإطلاق

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:45 م
بوابة الفجر
وكالات
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سجلت عملة "البيتكوين" اليوم الأربعاء، مستويات تاريخية، حيث تجاوزت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم، مستوى 20000 دولار وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.

 

ووفقا لموقع coindesk، المختص في متابعة العملات الرقمية، فقد جرى تداول عملة "البيتكوين"، بحلول الساعة 17:15 بتوقيت موسكو، عند 20624.18 دولار، بزيادة نسبتها 7.14%.


وصعدت عملة "البيتكوين" بأكثر من 170% هذا العام، مدعومة بالطلب من كبار المستثمرين، الذين جذبتهم العملة على أمل تحقيق مكاسب سريعة، وبفضل توقعات أن تصبح عملة "البيتكوين" طريقة دفع سائدة في العالم.

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