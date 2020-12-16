مقادير شوربة البازلاء الصحية

احصري فصان من الثوم المهروس جيدا، وافرمي بصلة جيدا، و2 عود من الكرفس واحضري 3 ملاعق من زيت الزيتون، بجانب كوب و3/4 من البازلاء، مع 400 جرام من مرق الدجاج، وورق غار و57 جرام لحمة مفرومة.

احضري 3 حبات من البطاطس مقشرة ومقطعة مكعبات مع 2 حبة من الجزر مقطع مكعبات وملح وفلفل أسود.





طريقة تحضير شوربة البازلاء الصحية

يُضاف الزيت إلى قدر، على حرارة متوسّطة، وبعد أن يسخن يُقلّب الثوم والبصل والكرفس لخمس دقائق.

تضاف البازلاء، ويصب المرق، وتوضع ورقة الغار، واللحم.

تطهى المكوّنات على حرارة خفيفة لمدة ثلاث ساعات.

يضاف كل من البطاطس والجزر والكزبرة الجافة

تبقى المكوّنات على حرارة خفيفة للغاية.

ضعي الملح والفلفل.

ضعي الماء حسب الرغبة وحتى الوصول للقوام المظبوط.