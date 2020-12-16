محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل فرنسا لبحث سبل التعاون المشترك

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:33 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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استقبل اليوم الإربعاء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه چانينا ايريرا قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، وذلك لبحث سبل التعاون وزيادة العلاقات بين الجانبين، بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.

في البداية؛ رحب المحافظ بقنصل عام فرنسا، مؤكدا على قوة وعمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأن هناك العديد من الاتفاقيات بين الإسكندرية والمدن الفرنسية التي تؤكد علي التواصل وزيادة التعاون والعلاقات بين الجانبين في كافة المجالات.

وأشاد محافظ الإسكندرية بالزيارة الرائعة التي قام بها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى فرنسا، وتوثيق العلاقات الاستراتيجية التى تربط بين مصر وفرنسا. لافتًا أن فرنسا تعتبر حليف لمصر وهنال محبة بين الشعبين الفرنسى والمصرى والعلاقة بين البلدين قوية زبها نبض وروح تبادل للمعلومات والخبرات.

من جانبها؛ قدمت قنصل عام فرنسا الشكر إلى المحافظ علي حفاوة الاستقبال، ورحبت بعقد اجتماع دوري مع السيد المحافظ لتدعيم سبل التعاون بين البلدين. مؤكده علي حرصها الدائم على توطيد وتقوية العلاقات المشتركة بينهما علي كافة الأصعدة.

وأشارت إلي أن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي فرنسا خير دليل علي العلاقات القوية على المستوى الدولى بين فرنسا ومصر، كما أشادت بالعلاقات القوية بين قنصلية فرنسا ومحافظة الإسكندرية على المستوى المحلى. 

وأكدت علي اهتمامها المتواصل علي دفع وتنمية العلاقات وتبادل المشروعات الاستثمارية بمحافظة الإسكندرية.
محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل فرنسا لبحث سبل التعاون المشترك
محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل فرنسا لبحث سبل التعاون المشترك
محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل فرنسا لبحث سبل التعاون المشترك
محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل فرنسا لبحث سبل التعاون المشترك
محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل فرنسا لبحث سبل التعاون المشترك
محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل فرنسا لبحث سبل التعاون المشترك

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