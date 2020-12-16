فالديراما: والدتي لم تفهم الـ"فار"

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:30 م
فالديراما
فالديراما
وكالات
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أكد كارلوس فالديراما أسطورة منتخب كولومبيا أن تقنية حكم الفيديو المساعد "فار"، "غير مجدية" لأن "الحكام لا يطلقون صافراتهم" والقرارات التي تتخذ بعد مراجعة الفيديو، في رأيه، لا يفهمها "ولا حتى والدته".

وقال فالديراما في مقطع فيديو نشر عبر قناته على يوتيوب: "اعتقدت أن تقنية حكم الفيديو المساعد جاءت لمساعدة الحكام، لكن على العكس، الحكام لا يطلقون صافراتهم، ولا يفعلون أي شيء، يدخلون الملعب لكنهم لا يفعلون شيئاً لأنهم لا يتخذون قرارات".

وقال القائد السابق لمنتخب "لوس كافيتيروس"، الذي شارك في بطولات كأس العالم في إيطاليا 1990 والولايات المتحدة 94 وفرنسا 1998، إن كرة القدم "تغيرت نحو الأسوأ".

وأكد أن "حكم الفيديو المساعد لا يفهمه ولا حتى والدتي".

وذكر بأن التحكيم السيء لا يحدث في كولومبيا فحسب، بل إنها في جميع أنحاء العالم.

وقال فالديراما (59 عاماً)، إن الحكام في السابق كانوا "يصيبون ويخطئون"، معتبراً أن ذلك كان أمراً طبيعياً "لأنهم بشر".

واستطرد: "لكنهم الآن غير مجديين، يدخلون الملعب ولا يتخذون قرارات، إذا كانت هناك لمسة يد، عليك اللجوء إلى الفار، إذا كانت هناك ركلة ركنية، عليك اللجوء إلى الفار، إذا كانت هناك ركلة جزاء،عليك اللجوء إلى الفار".

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كولومبيا فالديراما تقنية الفيديو اخبار الرياضة اليوم

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