محمد صلاح يسعى لمواصلة أرقامه المميزة ضد أندية لندن

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يسعى الفرعون المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، لمواصلة الأرقام المميزة، ضد أندية لندن، خلال مواجهة الريدز ضد توتنهام مساء اليوم.

 

وأحرز اللاعب المصري 17 هدفا في آخر 17 مباراة خاضها على أرضه أمام فرق من العاصمة.

 

أمام توتنهام على وجه الخصوص، سجل صاحب القميص رقم 11 خمسة أهداف في مبارياته السبع، 4 من تلك الأهداف في ست مواجهات بالدوري الممتاز.

 

فيما يلي المزيد من الحقائق والأرقام قبل المباراة المرتقبة...

 

ليفربول هو الفريق الوحيد في الدوريات الأربعة الكبرى الذي فاز على أرضه بنسبة 100% خلال موسم 2020-21.

 

فقط آندي روبرتسون وروبرتو فيرمينو شاركا في التشكيل الأساسي لجميع مباريات الدوري الممتاز الـ12 مع الريدز حتى الآن. كما ظهر جيني فينالدوم في كل مباراة، من بينهم واحدة كبديل.

 

منذ الهزيمة 4-1 أمام توتنهام في أكتوبر 2017، خسر فريق يورغن كلوب ثمانية من آخر 117 مباراة في الدوري.

 

أمام توتنهام الموسم الماضي، سجل جوردان هندرسون هدفه الأول على ملعب آنفيلد منذ ما يقرب من أربع سنوات.

 

سيكون فوز ليفربول الليلة هو الخامس على التوالي في الدوري ضد توتنهام ليعادل الرقم القياسي الذي حققه مرتين، بين عامي 1975 و 1976 ومرة أخرى بين عامي 2013 إلى 2015.

 

يتطلع الريدز إلى انتصارهم الخمسين في الدوري على توتنهام في آنفيلد، حيث سيكون هذا هو اللقاء رقم 78 في ميرسيسايد.

 

ستكون هذه هي المباراة رقم 30 التي يخوضها جوزيه مورينيو ضد ليفربول كمدرب. ورغم أنه حقق الفوز في واحدة فقط من آخر 8 مواجهات، إلا أنه في المجمل فاز في 12 مباراة وخسر 8.

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