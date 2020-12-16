ارتفاع أسعار النفط يصعد بمؤشرات البورصات الخليجية بنهاية التعاملات

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:26 م
بوابة الفجر
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أغلقت أسواق الخليج الرئيسية على ارتفاع اليوم الأربعاء، بفضل صعود أسعار النفط التي تجاوزت 51 دولارا للبرميل مدعومة بانخفاض الدولار والتقدم على صعيد نشر لقاحات كوفيد-19.

تدعمت الثقة كذلك بالتفاؤل الذي أبداه أعضاء كبار بالكونجرس الأمريكي حيال اتفاق تحفيز اقتصادي.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة لتصل إلى 51.01 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:17 بتوقيت جرينتش، لكن حد من المكاسب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية وتشديد إجراءات احتواء فيروس كورونا في أوروبا.

حركة أسعار النفط محفز رئيسي لأسواق المال في منطقة الخليج. صعد المؤشر السعودي 0.7 بالمئة، تقوده مكاسب في سهم مصرف الراجحي، الذي تقدم 1.1 بالمئة.

وزاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، 2.2 بالمئة بعد أن اقترحت توزيع 1.5 ريال للسهم عن النصف الثاني من العام.

كانت السعودية أعلنت أمس الثلاثاء عن ميزانية حجمها 990 مليار ريال (263.91 مليار دولار) للعام 2021، بانخفاض حوالي سبعة بالمئة عن تقديرات الإنفاق للعام الحالي.

وارتفع مؤشر دبي الرئيسي 0.4 بالمئة، مدعوما بصعود سهم أكبر بنوك الإمارة، بنك الإمارات دبي الوطني، 0.9 بالمئة، في حين تقدم سهم داماك العقارية 3.4 بالمئة.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.4 بالمئة أيضا، مدعوما بسهمي اتصالات وبنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، اللذين ارتفعا 0.6 بالمئة. وفي قطر، ختم المؤشر الجلسة دون تغير يذكر. وكان سهم أكبر بنوك الخليج، بنك قطر الوطني، أكبر خاسر على المؤشر، إذ فقد 1.4 بالمئة.

وعلى صعيد المكاسب، ارتفع سهم مصرف قطر الإسلامي اثنين بالمئة، في حين زاد سهم البنك التجاري القطري 1.4 بالمئة.

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