الكشف عن مدرب الأهلي أمام غزل المحلة

أعلن النادي الأهلي، إصابة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى،بفيروس كورونا.

وأكد مصدر فى جهاز الكرة بنادى الأهلى، أن الطاقم المعاون لموسيمانى بقيادة كافين جونسون، هو من سيقود الفريق فى مواجهة غزل المحلة بالجولة الثانية بمسابقة الدورى.

ويخضع المدير الفنى لنادى الأهلى بالوقت الحالى لبروتوكول وزارة الصحة المصرية للتعافى من الفيروس برفقة زوجته التى تأكد إصابتها بالفيروس هى الأخرى.