تشميع وغلق 5 منشأت لعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية بأحياء الإسكندرية

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شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بتنفيذ حملات متتالية ومتابعة تطبيق مواعيد الغلق على جميع المحال التجارية والكافيهات وكذلك تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.



وفي هذا الصدد، شن المنتزة ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت رئيس الحي حملة مكبرة إستهدفت تنفيذ الإغلاق الفوري لعدد ٢ من المراكز التعليمية، بميدان المحطة بشارع بورسعيد، وشارع الحرية متفرع من شارع الظاهر بيبرس، فضلًا عن تشميع محل بلاي ستيشن الكائن بشارع التحرير من شارع أبو قير وذلك لعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



ونفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحي حمله مكبرة تمكنت من إغلاق عدد 2 مركز للدروس الخصوصية (سنتر) بشارع الامير لؤلؤ، وشارع الطيبي منطقة مينا البصل.



وقام حي الجمرك برئاسة الاستاذ رجب عبد الرازق بحملةمكبرة للتفتيش على بعض المطابع والمحلات شملت شارع السيد محمد كريم، وشارع سيد المتولي، وساحة بكير، وشارع السبع بنات واسفرت الحملة عن تحرير عدد ٢ إنذار حيال المخالفين.

