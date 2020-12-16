"البريد" يوقع بروتكول مع المعهد المصرفي لإعداد وتأهيل العاملين

وقعت اليوم الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع المعهد المصرفي المصري، يهدف إلى إعداد وتأهيل وتثقيف العاملين بالبريد المصري في مجالات الشمول المالي والتحول الرقمي والخدمات المالية الحديثة.





وقال شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو التحول إلى مجتمع رقمي وتطبيق أهداف الشمول المالي بما يُساهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات بكل سهولة، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى إلى التعاون مع جميع الهيئات والشركات والمؤسسات والمعاهد في مختلف المجالات في سبيل تحقيق الخطة الاستراتيجية التي يسعى البريد المصري إلى تحقيقها.





ووقع البروتوكول شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وعبدالعزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.





وأوضح فاروق، أن المعهد المصرفي المصري هو الذراع التدريبية للبنك المركزي المصري، وهو أحد المعاهد المتخصصة في مجال التدريب وإعداد وتأهيل الكوادر المصرفية، لذا سارعت الهيئة القومية للبريد بتنفيذ التعاون مع المعهد المصرفي لكي يقدم المعهد كل ما تحتاج اليه الهيئة القومية للبريد من برامج تدريبية وخدمات استشارية بهدف الوصول بالهيئة الي تقديم خدمات مالية ذات جودة عالية تغطى استراتيجية الشمول المالي والتحول الرقمي.





من جانبه، قال عبدالعزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إن التعاون بين المعهد المصرفي المصري والهيئة القومية للبريد، يعود إلى عام 2004، والذي استمر لأكثر من 10 سنوات متتالية، تم خلالها تدريب ما يقرب من 2513 متدرباً من العاملين بالهيئة في مجالات متعددة.





وأضاف نصير أن الهيئة القومية للبريد واحدة من أقدم مؤسسات مصر الوطنية وأعرقها، وتلعب دوراً هاماً في خدمة الاقتصاد المصري، وقد شهدت في الآونة الأخيرة طفرة حقيقية في نوعية الخدمات التي تقدمها حيث انها تساهم بشكل كبير ومباشر في تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية والتوسع في توفير الخدمات المالية الرقمية في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول المالي.