نائب وزير السياحة تلتقي السفير البيلاروسي

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:09 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
التقت الأستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، السيد سيرجي تيرنتييف سفير بيلاروسيا المفوض فوق العادي لدى مصر، والسيد القنصل إيجور فيرجو، لبحث إدراج القاهرة ضمن البرامج السياحية التي يتم التسويق لها بالسوق البيلاروسي.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة ومنها السوق البيلاروسي،

وحضر اللقاء المهندس أحمد يوسف الرئيس التفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمستشار عبد المحسن شافعي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بوزارة السياحة والآثار.

وخلال اللقاء أكد سفير بيلاروسيا على أهمية إدراج القاهرة ضمن البرامج السياحية التي يتم التسويق لها بالسوق البيلاروسي لما تتمتع به من مقومات سياحية ثقافية فريدة والترويج لها بشكل فعال خلال الفترة القادمة مما قد يخلق فرصة لإمكانية تشغيل خط طيران منتظم من القاهرة الي منسك، بالاضافة الي إمكانية تنويع المنتج السياحي بالبرامج المقدمة من خلال إضافة الأقصر وأسوان.

كما تم خلال اللقاء اقتراح امكانية دعوة وفد من ممثلي كبرى الصحف ووكالات الأنباء وأشهر المدونين والمؤثرين في بيلاروسيا لزيارة مصر وتعريفهم بالانماط السياحية المختلفة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والتي لا تقتصر فقط على السياحة الشاطئية وانما يتميز المقصد السياحي المصري بأنماط سياحية متنوعة ومنها دمج السياحية الشاطية بالسياحة الثقافية.

وتم أيضا مناقشة مقترح تنظيم ورشة عمل لأهم العاملين بالقطاع السياحي والفندقي بمصر وبيلاروسيا لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والوصول لأفضل سبل التعاون المشترك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والاثار مصر بيلاروسيا الاثار

أخبار تهمك

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 19 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة عرض بيراميدز رمضان صبحي على الزمالك في صفقة تبادلية (مع مصطفي محمد)

منذ 43 دقيقة

الكشف عن مدرب الأهلي أمام غزل المحلة

منذ 14 دقيقة

صالح جمعة على دكة بدلاء سيراميكا كليوباترا في مواجهة البنك الأهلي

منذ 38 دقيقة

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 10 ساعات

ليفربول يصارع برشلونة على "خليفة" فان دايك

منذ 37 دقيقة

تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي

منذ ساعة

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

ليفربول ينقض على هدف برشلونة

منذ 42 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ يوم

لابورتا يثير الجدل بسبب صورته مع ريال مدريد

منذ 41 دقيقة

عاجل.. أشيمبونج يكسب قضيته ضد الزمالك

منذ 42 دقيقة

بعد إصابته بفيروس كورونا.. من يقود الأهلي في غياب موسيماني؟

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ ساعة و 12 دقيقة

شوبير يوضح موقف أجايي وصفقة الأهلي المقبلة

منذ ساعة و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

سفير بيلاروسيا: حريصون على تعزيز الحركة السياحية الوافدة لمصر

"هيئة السياحة": نشارك في كل الفعاليات الدولية تنشيطًا للقطاع

وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير أيرلندا التعاون المشترك

لاستعادة معدلاتها الخارجية.. تحركات لتنشيط السياحة مع كبرى الشركات العالمية

وزير السياحة والآثار يلتقي وزير الرياضة البيلاروسي

وزير السياحة والآثار يلتقي نظيره البيلاروسي (صور)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي

03:39 م

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

08:19 ص

عاجل.. أشيمبونج يكسب قضيته ضد الزمالك

04:01 م

حقيقة عرض بيراميدز رمضان صبحي على الزمالك في صفقة تبادلية (مع مصطفي محمد)

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان