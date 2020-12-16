السولية يتعرض لكدمة خفيفة في مران الأهلي

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:07 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعرض عمرو السولية  لكدمة خفيفة خلال كرة مشتركة مع أكرم توفيق.


وقام الجهاز الطبي للفريق بالاطمئنان على اللاعبين، حيث استكملا المران بعد ذلك بصورة طبيعية.


ويستعد الفريق لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها مساء بعد غد الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.



وتواجد ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  في ملعب مختار التتش بالجزيرة اليوم على هامش مران الفريق.


وعقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي جلسة قصيرة مع اللاعب اطمأن خلالها على حالته بعدما تعرض للإصابة بخلع في الكتف خلال مباراة الفريق الماضية أمام مصر المقاصة في بطولة الدوري.


وحرص الجهاز الطبي على الاطمئنان على ناصر ماهر، الذي سيخضع لفترة علاج طبيعي لعدة أسابيع قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

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