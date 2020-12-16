وفاة عامل بمادة سامة بالخطأ في المنيا



وعلى جانب اخر قال اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا إنه تم خلال الفترة من 2014 وحتى 2020، تطوير ( 3 ) مشروعات ضمن تطوير المناطق العشوائية، من خلال إنشاء ( 48 ) عمارة باجمالي ( 1032 ) وحدة سكنية و( 192 ) وحدة تجارية بإجمالي تكلفة 194.5 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ اليوم لعدد من، الاعمال الخدمية الجاري تنفيذها بمشروع تطوير منطقة مدينة العمال بحي جنوب المنيا، حيث يجري حاليا أعمال إنشاء مسجد الصحابة، والمقام على مساحة 400 متر مربع لأهالي مدينة العمال وروضة محفوظ.



رافق المحافظ خلال جولته العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، المهندس نيازي مصطفي مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة.



وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من تطوير منطقة روضة محفوظ بالكامل بإجمالي تكلفة ( 102 ) مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تطوير منطقة أبو هلال وإعادة تأهيل شبكات المرافق (صرف صحى ورصف وإنارة) بإجمالي تكلفة ( 15.5 ) مليون جنيه، وتم الانتهاء من تطوير منطقة مدينة العمال بحي جنوب المنيا بإجمالي تكلفة ( 77 ) مليون جنيه.



وتابع المحافظ خلال جولته اللمسات النهائية للمشروع، والذي يهدف الى توفير السكن الامن بديلا للمناطق غير الامنة بالمحافظة ويعد من مشاريع صندوق تطوير المناطق العشوائية بالتعاون مع المحافظة، وضمن خطة لتوفير حياة كريمة وآمنة لجميع المواطنين.



وأكد محافظ المنيا أنه تم تسليم الوحدات والتسكين من قبل المحافظة وذلك بعد قرعة التسكين التي اجريت للمستحقين، كما يجري حاليا وضع اللمسات النهائية لافتتاح المشروع وتوصيل الخدمات للأهالي.



لفظ عامل أنفاسة الأخيره داخل منزلة متأثرا بتناول مادة سامة بطريق الخطأ في المنيا.تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة دير مواس، بوفاة محمد عمار عبد الجواد محمد، 20 سنه، عامل، ومقيم بقرية بني حرام بمركز دير مواس، بمنزلة متأثرا بتناول ماده سامه بطريق الخطأ.كشفت التحريات الأولية للمقدم أحمد الصفطي، رئيس مباحث المركز عدم وجود شبهه جنائية،تم التحفظ علي.الجثة تحت تصرف النيابة العامة.