الأهلى يجري اختبار "رابيد تيست" استعداداً للقاء غزل المحلة
الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:06 م
علي نبوي
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أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واللاعبين اليوم الأربعاء اختبار رابيد تيست استعداداً للقاء غزل المحلة المقرر له مساء بعد غد الجمعة في بطولة الدوري.
وخضع اللاعبون والجهاز الفني والطبي والإداري لاختبار رابيد تيست في إطار الإجراءات الطبية ووفقا للبروتوكول الطبي الخاص بمباريات بطولة الدوري الممتاز.
ويلتقي الفريق مع غزل المحلة على ملعب «الأهلي وي السلام» مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من البطولة.