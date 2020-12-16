الأهلى يجري اختبار "رابيد تيست" استعداداً للقاء غزل المحلة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:06 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واللاعبين اليوم الأربعاء اختبار رابيد تيست استعداداً للقاء غزل المحلة المقرر له مساء بعد غد الجمعة في بطولة الدوري.


وخضع اللاعبون والجهاز الفني والطبي والإداري لاختبار رابيد تيست في إطار الإجراءات الطبية ووفقا للبروتوكول الطبي الخاص بمباريات بطولة الدوري الممتاز.


ويلتقي الفريق مع غزل المحلة على ملعب «الأهلي وي السلام» مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من البطولة.

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