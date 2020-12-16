عاجل.. أشيمبونج يكسب قضيته ضد الزمالك

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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حصل الغاني بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الزمالك اليوم الأربعاء على حكم لصالحه من جانب المحكممة الرياضية الدولية "كاس".


وأعلن الموقع الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين في غانا، أن أشيمبونج حصل على حكم قضائي من كاس ضد الزمالك، للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.


وأكدت الرابطة، أن المحكمة الرياضية الدولية ألزمت الزمالك بدفع قيمة عقد اللاعب، لفسخه من طرف واحد، مع تحمل النفقات المالية والقانونية لتحريك الدعوى القانونية من جانب اللاعب.


يُذكر أن أشيمبونج يلعب حالياً في صفوف فريق نادي الشمال القطري وخاض مسيرة طويلة مع الكثير من الأندية كانت بدايتها أول ستارز الغاني قبل الإحتراف في كوركسو الإسباني.

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