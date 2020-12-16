نيمار يتقدم 8 غائبين عن قائمة باريس سان جيرمان ضد لوريان

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 03:59 م
نيمار
نيمار
وكالات
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أعلن توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، قائمة اللاعبين التي سيخوض بها مباراة لوريان اليوم الأربعاء في الجولة الـ15 من الدوري الفرنسي.

وضمت القائمة 21 لاعبا، وهم:

"ميتشل باكير، دانيلو بيريرا، آنخيل دي ماريا، جوليان دراكسلر، بانديوجو فاديجا، أليساندرو فلورينزي، دينيس فرانكي، إدريسا جايي، أندير هيريرا، تيلو كيرير.

برسنيل كيمبيمبي، مويس كين، ليفن كورزاوا، ألكسندر لوتيلييه، كيليان مبابي، لياندرو باريديس، تيموتي بيمبيلي، رافينيا، سيرجيو ريكو، قيس رويس، ماركو فيراتي".

ويغيب كل من خوان بيرنات، كولين داجبا، ماورو إيكاردي، عبدو ديالو، ماركينيوس، كيلور نافاس، بابلو سارابيا، نيمار جونيور، بسبب إصابات مختلفة.

ويحتل بي إس جي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، برصيد 28 نقطة، بينما يقبع لوريان في المركز السابع عشر، برصيد 11 نقطة.

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