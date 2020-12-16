حقيقة عرض بيراميدز رمضان صبحي على الزمالك في صفقة تبادلية (مع مصطفي محمد)

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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كشفت تقارير صحفية أمس الثلاثاء، عن عرض نادي بيراميدز رمضان صبحي لاعب الفريق على النادي الزمالك، مقابل الحصول على خدمات مصطفي محمد مهاجم الفريق الأبيض، بالإضافة لمبلغ 20 مليون جنيه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.


وأثار خبر انتقال رمضان صبحي إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية في صفقة تبادلية مع الزمالك ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية خاصة وأن النادي السماوي بذل جهودًا واسعة ودخل في منافسة قوية مع الأهلي لضم اللاعب ولا يمكنه التخلي عنه بتلك الطريقة.


ونفي مسئولو نادي بيراميدز حقيقة تلك الأنباء المتداولة بخصوص إبرام صفقة تبادلية مع الزمالك ينتقل بموجبها رمضان صبحي للقلعة البيضاء مقابل التعاقد مع مصطفي محمد مهاجم الفريق الأبيض ودفع 20 مليون جنيه.


وأكد مسئولو بيراميدز أن رمضان صبحي من الركائز الرئيسية في صفوف الفريق السماوي ويعد أحد عناصر مشروع النادي، ولا يمكن التفريط في خدماته أو استبداله بأي لاعب آخر بالدوري المصري، موضحاً أنه لا يمكن استبدال رمضان إلا بالبرتغالي رونالدو نجم يوفنتوس أو ليونيل ميسي نجم برشلونة فقط.


من ناحية أخري يرفض مصطفي محمد مهاجم الزمالك الاستمرار في الدوري المصري ويرغب في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


وتعاقد نادي بيراميدز مع رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، بعد انتهاء إعارة اللاعب للنادي الأهلي، وشارك اللاعب في مباراة الفريق الماضية أمام الاتحاد السكندري وتعرض للطرد في نهاية المباراة وخسر فريقه 2-1.

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