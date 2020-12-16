إيران تسجل 7603 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، 7603 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و213 وفاة جديدة في البلاد، من جراء هذا الوباء، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقًا لوزارة الصحة الإيرانية، ارتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس إلى مليون و131077 شخصا، أما الوفيات فبلغت 52883 حالة.

كما ارتفع عدد المتعافين من كورونا في إيران إلى 844430 شخصا، مضيفة أن 5678 مصابا بالفيروس في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

وأوضحت الصحة الإيرانية، إن 6 ملايين و846 ألفا و781 شخصا خضعوا لاختبار الكشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في أنحاء البلاد حتی الآن.