لرجيم صحي.. حضري سمك مشوي بصوص الليمون

ترغبين في إنقاص الوزن وتتبعين حمية غذائية وترغبين في تناول السمك المشوي وتبحثين عن طريقة إعداده لإنقاص وزنك بسهولة، جربي طريقة التحضير التالية واحصلي على سمك مشوي مميز بصوص الليمون لرجيم صحي ووزن مثالي:





مقادير سمك مشوي بصوص اليمون

احضري 4 قطع من فيليه السلمون، و2 حبة من الليمون المقطع شرائح، بجانب 3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون ورشة من الملح والفلفل الأسود، مع 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ويمكن إضافة فلفل حار وأي نوع من الخضراوات حسب رغبتك.





طريقة تحضير سمك مشوي بصوص اليمون

امزجي كلا من عصير الليمون و زيت الزيتون و الزعتر ثم أضيفي شرائح السلمون وقلبي في التتبيلة.

غطي السلمون واحفظيه بالثلاجة لمدة نصف ساعة.

رصي القطع المتبلة في ورق فويل ثم ضعيها في صينية فرن، ثم ادخليه الفرن لمدة 10 دقائق ويكون الفرن ساخن على 180 درجة مئوية.

أوقدي الشواية وانزعي الفويل واتركي الصينية دقيقتين حتى تتحمر.

رصي قطع السلمون على أوراق الخس وزيني بصوص السمك وحلقات الليمون وأوراق الجرجير.

قدمي السلمون بتتبيلة الليمون بجانب السلطة الخضراء وبالهنا والشفا.