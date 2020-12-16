وصفة سهلة لتحضير أصابع زينب في المنزل

نقدم لكِ أسهل طريقة لتحضير أصابع زينب في المنزل بكل سهولة كلماعليك هو اتباع المقادير وطريقة التحضير جيدا لتقديمها لأفراد أسرتك بالهنا والشفا.





مقادير أصابع زينب

- احضري 3 أكواب من الدقيق، و2 كوب من السميد وكوب من الزيت و2 ملعقةكبيرة من الشبت ويكون مجفف، بجانب معلقتين من اليانسون وملعقة كبيرة من حبة البركة، وبيكربونات الصوديوم يفضل وضع ملعقة كبيرة، مع 2 كوب من الماء وكوب واحد فقط من القطر.





طريقة تحضير أصابع زينب

- في وعاء عميق، ضعي الدقيق، السميد، الزيت، الشبت، اليانسون، حبة البركة وبيكربونات الصوديوم، واخلطي المكونات جيدا حتى تمام التجانس.

- أضيفي الماء واعجني حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

- غلّفي العجينة بورق نايلون غير لاصق واتركيها جانباً لحوالي ساعة حتى ترتاح.

- شكلّي العجينة إلى كرات صغيرة الحجم ثم مرّريها على مصفاة حتى تحصلي على الشكل المطلوب.

- حمّي زيت غزير على النار واقلي أصابع العجينة فيه حتى تتحمّر.

- ارفعي القدر، ضعي أصابع زينب على محارم ورقية لتتشرّب الزيت.

- ضعيها في القطجر ثم قدميها باردة بالهنا والشفا.