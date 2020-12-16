الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار بجميع المحافظات حتى الإثنين 21 ديسمبر

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 03:43 م
بوابة الفجر
Advertisements
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اعتبارا من غدًا الخميس 17 ديسمبر 2020 وحتى الإثنين 21 ديسمبر 2020 وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحه أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

وكشفت الهيئة عن خريطة سقوط الأمطار المتوقعة المتوقعة اعتبارا من غدًا الخميس 17 ديسمبر 2020 وحتى الإثنين 21 ديسمبر 2020 نستعرضها معكم فيما يلي:

الخميس 17 ديسمبر 2020
 أمطار خفيفة إلى متوسطة ( 60 % تقريبا ): على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ) .

أمطار خفيفة ( 50 % تقريبا ): على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية ( رشيد - بلطيم - الاسكندرية مطروح ) .

وفرص أمطار خفيفة ( 40 % تقريبا ) : على مناطق من الوجه البحرى.

فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ): على مناطق من القاهرة الكبرى.

فرص أمطار خفيفة ( 40 % تقريبا ): على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر (رأس غارب - الزعفرانة).

شبورة مائية صباحا تكون كثيفة: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الجمعة 18 ديسمبر 2020
فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ): على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الإسكندرية - مطروح - رشيد - بلطيم - دمياط بورسعيد .. العريش - رفح ).

فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) : على مناطق من شمال الوجه البحرى.

شبورة مائية صباحا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

السبت 19 ديسمبر 2020
شبورة مالية صباحا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأحد 20 ديسمبر 2020
شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد .

الإثنين 21 ديسمبر 2020
شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار بجميع المحافظات حتى الإثنين 21 ديسمبر
الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار بجميع المحافظات حتى الإثنين 21 ديسمبر

أخبار تهمك

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ 41 دقيقة

تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ يوم

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ حوالي 20 ساعة

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 18 ساعة

دقيقة حداد قبل بدء جميع تدريبات الأهلي لمدة ثلاثة أيام

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. السيسي يُصدر قرارًا بتعيين اللواء محمد حجازي قائدًا لقوات الدفاع الجوي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يرفض رحيل حسين الشحات

منذ حوالي 5 ساعات

بيان ترشح مدحت العدل لرئاسة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

شوبير يوضح موقف أجايي وصفقة الأهلي المقبلة

منذ 40 دقيقة

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ يوم

بعد إصابته بفيروس كورونا.. من يقود الأهلي في غياب موسيماني؟

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي

03:39 م

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

08:19 ص

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

01:54 م

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

07:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان