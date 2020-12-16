الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار بجميع المحافظات حتى الإثنين 21 ديسمبر
الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 03:43 م
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اعتبارا من غدًا الخميس 17 ديسمبر 2020 وحتى الإثنين 21 ديسمبر 2020 وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحه أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.
وكشفت الهيئة عن خريطة سقوط الأمطار المتوقعة المتوقعة اعتبارا من غدًا الخميس 17 ديسمبر 2020 وحتى الإثنين 21 ديسمبر 2020 نستعرضها معكم فيما يلي:
الخميس 17 ديسمبر 2020
أمطار خفيفة إلى متوسطة ( 60 % تقريبا ): على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ) .
أمطار خفيفة ( 50 % تقريبا ): على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية ( رشيد - بلطيم - الاسكندرية مطروح ) .
وفرص أمطار خفيفة ( 40 % تقريبا ) : على مناطق من الوجه البحرى.
فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ): على مناطق من القاهرة الكبرى.
فرص أمطار خفيفة ( 40 % تقريبا ): على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر (رأس غارب - الزعفرانة).
شبورة مائية صباحا تكون كثيفة: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الجمعة 18 ديسمبر 2020
فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ): على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الإسكندرية - مطروح - رشيد - بلطيم - دمياط بورسعيد .. العريش - رفح ).
فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) : على مناطق من شمال الوجه البحرى.
شبورة مائية صباحا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
السبت 19 ديسمبر 2020
شبورة مالية صباحا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الأحد 20 ديسمبر 2020
شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد .
الإثنين 21 ديسمبر 2020
شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.