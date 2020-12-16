الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار بجميع المحافظات حتى الإثنين 21 ديسمبر

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اعتبارا من غدًا الخميس 17 ديسمبر 2020 وحتى الإثنين 21 ديسمبر 2020 وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.





وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحه أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.





وكشفت الهيئة عن خريطة سقوط الأمطار المتوقعة المتوقعة اعتبارا من غدًا الخميس 17 ديسمبر 2020 وحتى الإثنين 21 ديسمبر 2020 نستعرضها معكم فيما يلي:



