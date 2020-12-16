للعروس.. جربي هذه الخلطة للحصول على صبغة شعر مثالية

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 03:43 م
شعر مصبوغ قبل الزفاف
شعر مصبوغ قبل الزفاف
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بعد الصبغة تعاني معظم النساء من بهتان اللون على بشرتها، وخاصة العروس الجديدة التي تحلم بأنيكون شعرها مميزا وخاصةى يوم زفافها، ومن هنا إليك عزيزتي وصفة مذهلة من الزيوت للحفاظ على صبغة شعرك وظهورك بمظهر جيد يوم زفافك وهي كالتالي:

خلطة الشعر المصبوغ
ملعقة من زيت اللوز
ملعقة من زيت الجوجوبا
ملعقة من زيت الارغان
قطرتان من اكليل زيت اكليل الجبل
امزجي الزيوت مع بعضها البعض. 
ضعي القليل من القناع على فروة شعرك، واتركيه نحو 5 دقائق. 
فرك القناع بيديك على شعرك، لكي تعود الحياة الى الصبغة. 
يمكن اعتماد القناع كماسك لشعرك، يمكن وضعه قبل الحمام ومن ثم اغسلي شعرك. 
هذا القناع يعيد الحياة الى شعرك، فيبدو لامعا.
وفي النهاية اعلمي جيدا أن قناع الزيوت مهما جدا لتحضير الشعر  قبل الزفاف.

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