خلطات طبيعية من الموز لحماية جفاف البشرة في الشتاء

هناك مجموعة من الخلطات الطبيعية التي تفعلينها يوميا للحفاظ على جفاف الجلد والبشرة في فصل الشتاء، ولكي تستمتعين بمظهر جيد طوال فصل الشتاء جربي خلطات الموز المذهلة التي تعمل على ترطيب البشرة بعمق، حيث أن الموز يعمل على تعزيز مرونة البشرة وترطيبها ومحاربة الشيخوخة.





1. ماسك الموز واللبن

حبة من الموز

1/2 كوب من اللبن

ملعقة صغير من ماء الورد

ضعي المكوّنات في الخلاط الكهربائي حتى تمام التجانس

ضعي القناع لمدة نصف ساعة قبل أن تغسلي وجهك بالماء الفاتر.





2. ماسك الموز والليمون

ضعي حبة من الموزة

اهرسيها جيداً ثم أضيفي إليها ربع فنجان من عصير الليمون.

اخلطي المكوّنين جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس

ضعي المزيج على بشرتك النظيفة لمدة ربع ساعة

اغسلي وجهك بالماء الفاتر





3. قناع الموز والأفوكادو

ضعي المكونات في الخلاط الكهربائي

دعي الخلاط يعمل حتى تحصلي على مزيج متجانس

وزعي المزيج على بشرتك واتركيه لمدة ربع ساعة

اغسلي وجهك بالماء الفاتر