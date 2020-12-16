خلطات طبيعية من الموز لحماية جفاف البشرة في الشتاء

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 03:33 م
الموز واللبن - ماسك للبشرة
الموز واللبن - ماسك للبشرة
Advertisements
هناك مجموعة من الخلطات الطبيعية التي تفعلينها يوميا للحفاظ على جفاف الجلد والبشرة في فصل الشتاء، ولكي تستمتعين بمظهر جيد طوال فصل الشتاء جربي خلطات الموز المذهلة التي تعمل على ترطيب البشرة بعمق، حيث أن الموز يعمل على تعزيز مرونة البشرة وترطيبها ومحاربة الشيخوخة.

1. ماسك الموز واللبن
حبة من الموز 
1/2 كوب من اللبن
ملعقة صغير من ماء الورد
ضعي المكوّنات في الخلاط الكهربائي حتى تمام التجانس
ضعي القناع لمدة نصف ساعة قبل أن تغسلي وجهك بالماء الفاتر.

2. ماسك الموز والليمون
ضعي حبة من الموزة 
اهرسيها جيداً ثم أضيفي إليها ربع فنجان من عصير الليمون. 
اخلطي المكوّنين جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس
ضعي المزيج على بشرتك النظيفة لمدة ربع ساعة 
اغسلي وجهك بالماء الفاتر

3. قناع الموز والأفوكادو
ضعي المكونات في الخلاط الكهربائي 
دعي الخلاط يعمل حتى تحصلي على مزيج متجانس
وزعي المزيج على بشرتك واتركيه لمدة ربع ساعة 
اغسلي وجهك بالماء الفاتر

أخبار تهمك

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يرفض رحيل حسين الشحات

منذ حوالي 5 ساعات

دقيقة حداد قبل بدء جميع تدريبات الأهلي لمدة ثلاثة أيام

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ حوالي 20 ساعة

شوبير يوضح موقف أجايي وصفقة الأهلي المقبلة

منذ 36 دقيقة

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ 37 دقيقة

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 18 ساعة

تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

بيان ترشح مدحت العدل لرئاسة الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. السيسي يُصدر قرارًا بتعيين اللواء محمد حجازي قائدًا لقوات الدفاع الجوي

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بعد إصابته بفيروس كورونا.. من يقود الأهلي في غياب موسيماني؟

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ يوم

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ يوم

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي

03:39 م

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

08:19 ص

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

01:54 م

بعد إصابته بفيروس كورونا.. من يقود الأهلي في غياب موسيماني؟

02:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان