عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

إنتقد أحمد حسن قائد الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الأهلي ومنتخب مصر اليوم الأربعاء الإتحاد الافريقي لكرة القدم وذلك بدعوى أنه لم يقدر الظروف الإستثنائية التي يمر بها منتخب الشباب.









وفي تصريحات إذاعية قال أحمد حسن: " الاتحاد الإفريقي لم يرحم منتخب مصر، رغم الإصابات الكثيرة بفيروس كورونا".









وأضاف: "سعيد بالروح العالية، وحالة الإصرار التي يتمتع بها اللاعبون، ورغبتهم في استكمال المشوار ببطولة شمال إفريقيا، ما يؤكد أن مصر لديها جيل قوي، قادر على فرض نفسه على المنتخب الأول، في السنوات الـ5 المقبلة".









وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد اعتبر منتخب مصر للشباب خاسرا في لقاء ليبيا، لعدم اكتمال القائمة المسموح بها، بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف الفراعنة.



