منظمة خريجي الأزهر تدين التفجيرات الإرهابية في أفغانستان

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 03:34 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، في بيان لها اليوم، التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم في العاصمة الأفغانية كابول، حيث انفجرت قنبلة ثبتها مهاجمون مجهولون في سيارة محبوب الله محبي نائب حاكم المدينة، الذي كان يتنقل بصحبة حراس الأمن التابعين له وقت التفجير، مما أسفر عن وفاته.

وقال بيان المنظمة: إن الشريعة الإسلامية حرمت قتل النفس، فقال تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) [الإسراء: ٣٣]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: وما هي يارسول الله؟ قال: «الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق...» [رواه البخاري ومسلم].

وشددت المنظمة في بيانها على ضرورة الاصطفاف ضد الإرهاب من أجل إنقاذ الإنسانية من هذا الإجرام، مؤكدة أن الإرهاب وباء فتاك يلزم التصدي له، وأن قتل الأبرياء وترويع الآمنين ليس واردا في تعاليم الأديان.

وأعربت المنظمة في ختام بيانها عن خالص تعازيها، لحكومة وشعب أفغانستان الشقيقة، ولأسرة الضحية، داعية الله تعالى أن يجنب العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.

أخبار تهمك

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ 38 دقيقة

دقيقة حداد قبل بدء جميع تدريبات الأهلي لمدة ثلاثة أيام

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ يوم

بيان ترشح مدحت العدل لرئاسة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ يوم

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 18 ساعة

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

بعد إصابته بفيروس كورونا.. من يقود الأهلي في غياب موسيماني؟

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يرفض رحيل حسين الشحات

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يوضح موقف أجايي وصفقة الأهلي المقبلة

منذ 37 دقيقة

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي يُصدر قرارًا بتعيين اللواء محمد حجازي قائدًا لقوات الدفاع الجوي

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي

03:39 م

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

08:19 ص

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

01:54 م

بعد إصابته بفيروس كورونا.. من يقود الأهلي في غياب موسيماني؟

02:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان