تفاصيل حالة ربيع ياسين ولاعبي منتخب الشباب بعد إصابتهم بفيروس كورونا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 03:32 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، تفاصيل الحالة الصحية لوالده الكابتن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب بعد إصابته بفيروس كورونا خلال تواجد البعثة في تونس لخوض بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "أشكر الدولة المصرية على وقوفها بجوار الجهاز الفني ولاعبي منتخب مصر للشباب، وبصفة خاصة وزير الرياضة أشرف صبحي وجمال محمد علي والسفير المصري بتونس، وكذلك الجماهير المصرية التي ساندت ودعمت منتخب الشباب وكذلك اللاعبين الرجال الذين تمسكوا بالبقاء في تونس واستكمال البطولة".

وأضاف: "ربيع ياسين موجود في أكبر مستشفيات تونس، ويتلقى رعاية طبية، ويعاني من متاعب بسيطة، وجميع الرياضيين لديهم مناعة جيدة، وهو من طلب نقله إلى المستشفى، وقد اتصل بي وأبلغني برغبته في الانتقال إلى المستشفي وتم توفير عربية اسعاف وطاقم طبي على أعلى مستوى، وأجرى أشعة وفحوصات طبية، والحالة مطمئنة".

وواصل: "بعد إيجابية عينة الكابتن ربيع ياسين، حصل على بعض الأدوية طبقا للبروتوكول، وكان هناك دواء ناقص هناك، وتحدثت مع جمال محمد علي، وأرسلت له اسم الدواء، وقام بشرائه وأخذه معه إلى تونس، وتم تسليمه إلى المستشفي التي يُعالج فيها حاليا".

وتابع: "تم إجراء أشعة طبية على الصدر وتحاليل دم، وقد ظهرت نتيجة ايجابية العينة الأولى يوم الاثنين الماضي، وأجرى مسحة آخرى للتأكد من إيجابية العينة، وهو في الوقت الحالي داخل أحد المستشفيات في تونس".

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