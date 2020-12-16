انطلاق فاعليات التدريب على إدارة المشروعات الإحترافية PMP بالمنيا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 03:27 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
Advertisements
شاركت محافظة المنيا بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطلاق فاعلية التدريب المتقدم فى إدارة المشروعات من خلال إعداد كوادر متميزة للحصول على دبلومة PMP (Project Management Professional) داخل ديوان عام المحافظة تمهيدًا لإعداد كوادر على مستوى المراكز.

تهدف المبادرة إلى تأهيل مديرى مشروعات لديهم المعرفة اللازمة لإعداد الخطط ومتابعة التنفيذ لمختلف المشروعات على مستوى المحافظة وإنشاء مكتب متخصص لإدارة المشروعات Project Management Office بإتباع المعايير المتفق عليها.

شهد فاعلية إطلاق التدريب الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسى والدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا.

تشارك محافظة المنيا بعدد خمسة متدربين على معرفة بمجال إدارة الأعمال وحاصلين على درجة MBA ماجستير إدارة الاعمال المهنى وكذلك مبرمجى إدارة التحول الرقمى من المسؤولين عن المشروعات الرقمية بالوحدة وبمشاركة استشارى التدريب بالمحافظة لإعداد حقائب تدريبية لباقى المراكز والمدن

وفى كلمته أشار نائب المحافظ أن الهدف من التدريب هو إكساب الكوادر البشرية المعرفة اللازمة والسليمة لإعداد مخططات مشروعات قابلة للتنفيذ وذات مؤشرات قياس للأداء أثناء تنفيذ المشروع بشكل علمى مع مراعاه أن البعد المهنى لا يكفى لإعداد المشروع وتنفيذه وإنما ينبغى إتباع الأساليب العلمية فى الإدارة لحساب المسارات الحرجة بالمشروع والتكلفة التقديرية ومتابعة تطور التنفيذ من جهتى الزمن والتكلفة مع إعداد خطط إدارة المخاطر والمشتريات وحتى على مستوى إدارة الكوادر البشرية والأطراف ذات الصلة بالمشروع.

أخبار تهمك

تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي

منذ نصف ساعة

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

دقيقة حداد قبل بدء جميع تدريبات الأهلي لمدة ثلاثة أيام

منذ ساعتين و 21 دقيقة

شوبير يوضح موقف أجايي وصفقة الأهلي المقبلة

منذ 37 دقيقة

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي يُصدر قرارًا بتعيين اللواء محمد حجازي قائدًا لقوات الدفاع الجوي

منذ حوالي 6 ساعات

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ 38 دقيقة

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 18 ساعة

بعد إصابته بفيروس كورونا.. من يقود الأهلي في غياب موسيماني؟

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ يوم

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ حوالي 20 ساعة

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بيان ترشح مدحت العدل لرئاسة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يرفض رحيل حسين الشحات

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي

03:39 م

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

08:19 ص

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

01:54 م

بعد إصابته بفيروس كورونا.. من يقود الأهلي في غياب موسيماني؟

02:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان