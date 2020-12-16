انطلاق فاعليات التدريب على إدارة المشروعات الإحترافية PMP بالمنيا



شهد فاعلية إطلاق التدريب الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسى والدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا.



تشارك محافظة المنيا بعدد خمسة متدربين على معرفة بمجال إدارة الأعمال وحاصلين على درجة MBA ماجستير إدارة الاعمال المهنى وكذلك مبرمجى إدارة التحول الرقمى من المسؤولين عن المشروعات الرقمية بالوحدة وبمشاركة استشارى التدريب بالمحافظة لإعداد حقائب تدريبية لباقى المراكز والمدن



وفى كلمته أشار نائب المحافظ أن الهدف من التدريب هو إكساب الكوادر البشرية المعرفة اللازمة والسليمة لإعداد مخططات مشروعات قابلة للتنفيذ وذات مؤشرات قياس للأداء أثناء تنفيذ المشروع بشكل علمى مع مراعاه أن البعد المهنى لا يكفى لإعداد المشروع وتنفيذه وإنما ينبغى إتباع الأساليب العلمية فى الإدارة لحساب المسارات الحرجة بالمشروع والتكلفة التقديرية ومتابعة تطور التنفيذ من جهتى الزمن والتكلفة مع إعداد خطط إدارة المخاطر والمشتريات وحتى على مستوى إدارة الكوادر البشرية والأطراف ذات الصلة بالمشروع.

شاركت محافظة المنيا بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطلاق فاعلية التدريب المتقدم فى إدارة المشروعات من خلال إعداد كوادر متميزة للحصول على دبلومة PMP (Project Management Professional) داخل ديوان عام المحافظة تمهيدًا لإعداد كوادر على مستوى المراكز.تهدف المبادرة إلى تأهيل مديرى مشروعات لديهم المعرفة اللازمة لإعداد الخطط ومتابعة التنفيذ لمختلف المشروعات على مستوى المحافظة وإنشاء مكتب متخصص لإدارة المشروعات Project Management Office بإتباع المعايير المتفق عليها.