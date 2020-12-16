انطلاق فاعليات التدريب على إدارة المشروعات الإحترافية PMP بالمنيا

انطلاق فاعليات التدريب على إدارة المشروعات الإحترافية PMP بالمنيا
الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 03:27 م
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
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شاركت محافظة المنيا بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطلاق فاعلية التدريب المتقدم فى إدارة المشروعات من خلال إعداد كوادر متميزة للحصول على دبلومة PMP (Project Management Professional) داخل ديوان عام المحافظة تمهيدًا لإعداد كوادر على مستوى المراكز.
تهدف المبادرة إلى تأهيل مديرى مشروعات لديهم المعرفة اللازمة لإعداد الخطط ومتابعة التنفيذ لمختلف المشروعات على مستوى المحافظة وإنشاء مكتب متخصص لإدارة المشروعات Project Management Office بإتباع المعايير المتفق عليها.
شهد فاعلية إطلاق التدريب الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسى والدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا.
تشارك محافظة المنيا بعدد خمسة متدربين على معرفة بمجال إدارة الأعمال وحاصلين على درجة MBA ماجستير إدارة الاعمال المهنى وكذلك مبرمجى إدارة التحول الرقمى من المسؤولين عن المشروعات الرقمية بالوحدة وبمشاركة استشارى التدريب بالمحافظة لإعداد حقائب تدريبية لباقى المراكز والمدن
وفى كلمته أشار نائب المحافظ أن الهدف من التدريب هو إكساب الكوادر البشرية المعرفة اللازمة والسليمة لإعداد مخططات مشروعات قابلة للتنفيذ وذات مؤشرات قياس للأداء أثناء تنفيذ المشروع بشكل علمى مع مراعاه أن البعد المهنى لا يكفى لإعداد المشروع وتنفيذه وإنما ينبغى إتباع الأساليب العلمية فى الإدارة لحساب المسارات الحرجة بالمشروع والتكلفة التقديرية ومتابعة تطور التنفيذ من جهتى الزمن والتكلفة مع إعداد خطط إدارة المخاطر والمشتريات وحتى على مستوى إدارة الكوادر البشرية والأطراف ذات الصلة بالمشروع.
تهدف المبادرة إلى تأهيل مديرى مشروعات لديهم المعرفة اللازمة لإعداد الخطط ومتابعة التنفيذ لمختلف المشروعات على مستوى المحافظة وإنشاء مكتب متخصص لإدارة المشروعات Project Management Office بإتباع المعايير المتفق عليها.
شهد فاعلية إطلاق التدريب الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسى والدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا.
تشارك محافظة المنيا بعدد خمسة متدربين على معرفة بمجال إدارة الأعمال وحاصلين على درجة MBA ماجستير إدارة الاعمال المهنى وكذلك مبرمجى إدارة التحول الرقمى من المسؤولين عن المشروعات الرقمية بالوحدة وبمشاركة استشارى التدريب بالمحافظة لإعداد حقائب تدريبية لباقى المراكز والمدن
وفى كلمته أشار نائب المحافظ أن الهدف من التدريب هو إكساب الكوادر البشرية المعرفة اللازمة والسليمة لإعداد مخططات مشروعات قابلة للتنفيذ وذات مؤشرات قياس للأداء أثناء تنفيذ المشروع بشكل علمى مع مراعاه أن البعد المهنى لا يكفى لإعداد المشروع وتنفيذه وإنما ينبغى إتباع الأساليب العلمية فى الإدارة لحساب المسارات الحرجة بالمشروع والتكلفة التقديرية ومتابعة تطور التنفيذ من جهتى الزمن والتكلفة مع إعداد خطط إدارة المخاطر والمشتريات وحتى على مستوى إدارة الكوادر البشرية والأطراف ذات الصلة بالمشروع.