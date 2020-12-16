عاجل.. السيسي يرحب بانضمام دولة الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط كمراقب

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 03:21 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يرحب بانضمام دولة الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط كمراقب بجانب الدول الأعضاء المؤسسين.

وعبر الرئيس السيسي، عن أهمية القيمة المضافة التي ستسهم بها الإمارات في المنتدى لتعزيز الشراكة والتعاون بين دوله، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.

وأشاد بالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية الإماراتية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية

وأكد ولي عهد أبو ظبي، أن زيارته الحالية لمصر تأتي استمرارًا لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن السيسي وبن زايد توافقا على مواصلة التصدي المشترك لتهديدات أمن واستقرار المنطقة من قبل التدخلات الخارجية.

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