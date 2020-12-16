إحالة العاملين بالوحدة الصحية بجزيرة تل بني عمران في المنيا للتحقيق

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 03:17 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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أحالت المهندسة نبيلة علي رئيس مركز ومدينة ديرمواس في جنوب محافظة المنيا، العاملين بالوحدة الصحية بجزيرة تل بني عمران للتحقيق لإغلاق الباب الخارجي للوحدة قبل المواعيد المقررة بنصف ساعة.

كما أحالت رئيس المركز، العاملين بالوحدة الصحية ببني عمران للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر العمل دون أذن مسبق.
وأجرت رئيس مركز ديرمواس، جولة ليلية مفاجئة برفقة التفتيش الإداري للتأكد من مدي انضباط الوحدات الصحيه وإلتزامها بتقديم خدمات طبية للمواطنين وتوافر الأمصال والأكسجين، والاطمئنان علي حالة النظافة.

كما شملت الجوله الليلية المفاجئه قطاع الخدمات والمرافق والطرق للاطمئنان علي انضباطها وقيامها بدورها علي أكمل وجه، وكذا حالة النظافة والإنارة العامة لرصد أى سلبيات والسعي والعمل علي حلها لخلق حالة من الرضا بين المواطنين عن مستوي الخدمات.

كما شنت الوحدة المحلية حملة مكبرة للنظافة ورفع المخلفات وتسوية وتمهيد الطرق وكسح العمارات السكنية وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة بقرية بني حرام بإشراف المهندس عماد مهران رئيس المجلس القروي، وذلك لتحسين مستوي النظافة ورفع كفاءة الطرق وخلق سيولة مرورية لاستعادة الطابع الجمالي والحضاري.

وعقدت رئيس مركز ديرمواس، اجتماعا مع مسئولي الأملاك والمتغيرات المكانية والتنظيم لبحث عدد من القرارات التي تصب في صالح ضبط أداء العمل وإجراءات التصالح والإجراءات الخاصة بعمل الإدارات المشاركة في الاجتماع، وشددت علي عدم التراخي في التحرك الفوري تجاه أي مخالفة وأتخاذ كافة الإجراءات القانونية، كما وجهت بتفعيل إنهاء شهادة المتغيرات المكانية للعين المراد التصالح عليها قبل التقدم بطلب التصالح حتي لايتم التحايل علي القانون.

كما تفقدت رئيس المركز برفقتها الرائد محمد عبد التواب مدير وحدة المرور المرسي الغربي لمعدية الحاج قنديل لوضع تصورلمنع تزاحم التكاتك والسيارات، وتنظيم حركة المرور والانتظار للقضاء علي التكدس ولتوفير الحماية الكافية للمواطنين.

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