تفاصيل لقاء الشيخ محمد بن زايد والرئيس السيسي

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 03:16 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، عن تفاصيل زيارته إلى القاهرة ولقاءه بالرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الادجتماعى تويتر: سعدت بلقاء أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة.. بحثنا تعزيز علاقاتنا الأخوية وتطوير مجالات التعاون بين بلدينا، والتنسيق والتشاور في القضايا الإقليمية والدولية التي تهم أمن المنطقة واستقرارها". 

وكان استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بعد وصوله القاهرة صباح اليوم الأربعاء.

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