حسام حداد ينضم لـ"صباح الخير يا مصر".. تعرف على مواعيد العرض
الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 03:08 م
نور طلعت
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انضم الإعلامي حسام حداد لتقديم برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على شاشتي القناة الأولى والفضائية المصرية، بدءا من الثلاثاء المقبل.
يبث البرنامج يوميا في تمام السابعة صباحًا، ويشارك "حسام" في تقديمه أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع، على القناة الأولى والفضائية المصرية.
يذكر أن حسام حداد قدّم من قبل برنامج "أونلاين" على قناة إكسترا نيوز"، المُتخصص في مناقشة أبرز القضايا الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب مُشاركته في التغطيات الإخبارية على مدار اليوم.
وانتقل بعدها لقناة "الحياة" في نوفمبر 2019 ليشارك في تقديم برنامج التوك شو "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل.