عمرو دياب يشيد بغناء رامي صبري لأغنيته "محسود""

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وجه الهضبة عمرو دياب رسالة لجمهوره عبر صفحاته وحساباته عبر مواقع التواصل المختلفة، طلب منهم غناء أغنيته الجديدة "محسود" بأصواتهم.



ونشر عمرو دياب مقطع من أحدث أغنياته "محسود" والتي طرح البرومو الخاص بها أمس، وعلق عليها قائلا: "‏غنيها.. ‏عايز أسمع أصواتكم الحلوة.. محسود".



ومن هنا شارك النجوم في التحدي وقاموا بغنائها ومن أبرزهم الفنان رامي صبري، والمطرب أحمد جمال، ومحمود الليثي.



حرص الهضبة على مشاركة فيديوهات كل النجوم والجمهور على "ستوري" الخاص بحسابه الرسمي على"انستجرام".



وأشاد الهضبة بغناء الفنان رامي صبري، ووجه رساله إليه، قائلًا،:"الله الله ايه الحلاوة دي، دي المنافسة بقت شديدة أوي أحسنت يا رامي".



جدير بالذكر أن الأغنية من كلمات المستشار ترك آل الشيخ، لحن خالد عز، توزيع عادل حقي، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

