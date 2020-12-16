الإسكان تتابع تنفيذ المشروعات التنموية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:46 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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كلف المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، مسئولى جهاز المدينة بالمتابعة الميدانية والدقيقة لما يتم تنفيذه من مشروعات بالمدينة، لا سيما مشروعات الطرق والمرافق والإسكان التى يجرى العمل بها على قدم وساق، للانتهاء من كافة المشروعات بمدينة 6 أكتوبر الجديدة فى التوقيتات المحددة.

 

وأوضح المهندس عادل النجار، أن إدارة الطرق بالجهاز بإشراف المهندس نبيل نسيم، نائب رئيس الجهاز للطرق، واصلت أعمال الرصف بشارعي (١ – ٣)، بمشروع سكن مصر، تمهيداً للانتهاء من أعمال رصف الطرق بالمشروع، كما تم متابعة أعمال الرصف بالحي الخامس والحي السادس بالمنطقة السادسة إبني بيتك.

 

وفى سياق متصل، تفقد المهندس أيمن صبحى، نائب رئيس الجهاز، مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالمدينة، حيث  تابع أعمال التجهيز لتنفيذ الخطوط المغذية للمدينة من الخزان الجاري الانتهاء من تنفيذه وتشغيله في القريب العاجل، ليخدم المنطقة الصناعية والميناء الجاف ومشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة .

 

 

كما تفقد المهندس أيمن صبحي، مشروع تنفيذ أعمال المرافق لمنطقة قطع "الأراضي المميزة" موقع الـ١٠٠٠ فدان، مؤكداً على مسئولى الشركة المنفذة بضرورة تكثيف معدلات الأعمال والمعدات لبدء التسليم المرحلي لقطع الأراضي بالمنطقة.

 

وعلى صعيد مشروعات الإسكان والخدمات، تفقد المهندس وليد عبدالرحمن، نائب رئيس الجهاز للإسكان، مشروع الإسكان الاجتماعي نموذج (٧٥م٢)، وذلك لتنفيذ عدد ٩٣٦ وحدة بنسبة إنجاز بلغت نحو 40%، كما تم البدء فى تنفيذ الأعمال الميكانيكية بحمام السباحة الجاري تنفيذه بمركز الشباب بقطاع د بمنطقة الـ٨٠٠ فدان.​

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جهاز مدينة أكتوبر الاسكان الإجتماعي 6 أكتوبر الجديدة

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